Pagani. Raccolta differenziata una nuova fase parla De Prisco (video)

Una massiccia campagna di sensibilizzazione e maggiori controlli per incentivare i cittadini alle buone pratiche della raccolta differenziata in città. Lo spiega il primo cittadino Raffaele Maria De Prisco alla luce dei non soddisfacenti dati della raccolta differenziata in calo esponenziale nella cittadina paganese.

Problemi di base

Il sindaco De Prisco mette in evidenza anche i problemi tecnici ma anche logistici connessi alle autorizzazioni ad avere un centro di raccolta in città con le ovvie conseguenze che ricadono anche sulla raccolta differenziata.

Il servizio è di Tiziana Zurro