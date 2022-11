Salernitano viola i domiciliari. Arrestato per evasione dai carabinieri

Il comunicato stampa dei Carabinieri

I Carabinieri di Salerno attraverso comunicato stampa, rendono nota l’operazione che ha portato all’arresto di un uomo di Battipaglia per evasione dei domiciliari

35enne viola la misura cautelare domicialiare

In modo particolare, i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Salerno hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla sezione penale della Corte di Appello di Salerno nei confronti di un trentacinquenne battipagliese, gravato da precedenti di polizia per estorsione.

Custodia in carcere

Per l’indagato, già sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, è stata disposto l’aggravamento della misura cautelare domiciliare con la custodia in carcere, in conseguenza della violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria consistite nell’allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare senza alcuna autorizzazione.