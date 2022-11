Scafati. Le azioni di EIC e Gori per il territorio cittadino (video)

Scafati. Agevolazioni sul pagamento delle bollette dell’acqua per nuclei familiari in condizione di disagio economico - sociale

Scafati. Le azioni di EIC e Gori per il territorio cittadino

Nuove agevolazioni sul pagamento delle bollette dell’acqua per nuclei familiari in condizione di disagio economico – sociale. Sono state presentate ieri sera, anche ai cittadini di Scafati, le nuove misure di sostegno al reddito deliberate dal Consiglio di Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano. Si tratta di Bonus Idrico Integrativo e Stop Morosità: due azioni finalizzate a fornire un aiuto concreto alle famiglie del territorio, per le quali sono stati stanziati, complessivamente, circa 8 milioni di euro.

Le agevolazioni

Le agevolazioni sono destinate agli utenti che risiedono nei 74 comuni della Campania in cui Gori gestisce il Servizio Idrico Integrato.







Il tavolo

Presenti all’incontro, svoltosi presso la Sala Don Bosco, il Sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, l’Assessore alle Politiche Sociali, Laura Semplice, il Presidente di Gori, Sabino De Blasi, il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo e il Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola.

