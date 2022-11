Bomba d’acqua e allagamenti nel salernitano. Cittadini invitati a non uscire di casa

Allagamenti

Questa mattina su Cilento e Piana del Sele si è abbattuto un forte temporale, ha piovuto per circa un’ora e mezza incessantemente. Alcuni corsi d’acqua sono esondati, le strade e i campi si sono trasformati in fiumi allagando garage ed edifici ai pian terreni, alcune persone sono rimaste bloccate nelle proprie abitazioni.

Agropoli sott’acqua

Ad Agropoli è straripato un corso d’acqua in Via Piano delle Pere.Ii Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono stati chiamati per diversi interventi e stanno provvedendo a rimuovere l’acqua dai locali allagati. Si monitora costantemente il fiume Testene a rischio esondazione. In azione anche i droni per monitorare il territorio, come riferito da meteo web.

Avviso della Protezione Civile di Castellabate

La protezione civile di Castellabate ha diffuso un messaggio d’emergenza: “Allerta alla popolazione. Si raccomanda la popolazione di rimanere in casa e di non uscire. Le nostre squadre si stanno preparando per intervenire. Chiunque avesse bisogno non esiti a contattarci“.

Avviso del Comune di Castellabate

Il Comune ha pubblicato un messaggio: “Straordinarie piogge si stanno riversando sull’intero territorio di Castellabate, creando non pochi disagi nella viabilità e allagamenti in diverse zone, e che potrebbero continuare nel corso della giornata e della serata.

Attivati i soccorsi

Chiamata la centrale operativa della Regione e attivati vigili del fuoco, protezione civile comunale e gruppo lucano. Sono state attivate tutte le procedure per il controllo del territorio con interventi mirati atti a scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità di persone e/o animali.

Evitare spostamenti

Pertanto vista l’intensità e la persistenza delle precipitazioni si consiglia a tutti di evitare spostamenti non strettamente necessari, e di abbandonare con urgenza scantinati e/o interrati, almeno fino al termine della emergenza ed al ritorno della normalità. Per qualsiasi emergenza potete contattare il numero dei Vigli Urbani al n° 0974961531, n° 3398749207“.