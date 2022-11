Nocera Inferiore. Consorzio di Bonifica: D’Angelo neo presidente (video)

Il presidente del Consorzio di Bonifica comprensorio Sarno sarà Mario Rosario D’Angelo. È stato deciso nella prima riunione dei 30 consiglieri delegati dai contribuenti del Consorzio, ricordiamo che venti consiglieri sono stati eletti in seguito alle votazioni consortili tenutesi a luglio e dieci sono stati nominati dalle Province di Salerno e Avellino, dalla Città metropolitana di Napoli e dalla Regione. L’avvocato Mario Rosario D’Angelo, già commissario dell’ente sarà il presidente di tutti i cittadini residenti nel territorio del bacino del Sarno.

Gli eletti

Eletti anche i componenti della deputazione: Damiano Odierna, Giuseppe Esposito, Ferdinando Russo, Mimmo Sessa, Oreste Strianese che insieme a Francesco Scarfò, che è entrato di diritto nella deputazione perché è il nome espresso direttamente dalla Regione Campania, avrà quindi anche una funzione di controllo per conto di Palazzo Santa Lucia, coadiuveranno il presidente nella gestione dell’ente.















La nomina dei due vice presidenti

Saltata, invece la nomina dei due vice presidenti, in un primo momento individuati in Gaetano Gambardella e Giuseppe Senatore, la voce che circola è che nella seconda riunione del Consiglio dovrebbe esserci la fumata bianca, dopo di che via libera a un incontro per la presentazione del libro dei lavori realizzati nel 2022.

Il servizio è di Aldo Severino