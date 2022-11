Pagani. Una serata di formazione politica per i giovani

Serata di formazione politica e amministrazione degli enti locali per i giovani, iniziativa educativa nel Paganese col prof Galdi, promossa dall'associazione Pagani al centro

L’incontro

Il 9 novembre alle ore 19 si è tenuto il secondo appuntamento del corso di formazione politica e amministrazione degli enti locali promosso dall’associazione Pagani al centro di cui è rappresentante Gaetano Cesarano, consigliere comunale di Pagani. Grande interesse da parte della comunità, in particolare dei giovani, che sono accorsi in numerosi per seguire la lezione incentrata sugli enti locali nella costituzione italiana.

Il relatore

A discutere sul tema l’avv. Marco Galdi, professore associato di Diritto pubblico all’Università degli Studi di Salerno e Presidente del Consiglio Didattico in Economia, Impresa e Territorio (Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche) ed ex sindaco di Cava de’ Tirreni.

L’obiettivo del corso

Lo scopo delle lezioni improntate sulla formazione politica e amministrazione degli enti locali è chiaramente quello di formare, favorire la partecipazione, confronto e condivisione e avvicinare in maniera sana i ragazzi alla cultura delle istituzioni e ai valori della politica. Si divide inoltre in una serie di incontri serali, di cui quello del 9 novembre è il secondo.

Come partecipare

Il corso inoltre prevede l’accesso gratuito a tutti gli incontri, tenuti presso la sede dell’associazione Pagani al centro, a via Criscuolo 34, attraverso l’iscrizione e la compilazione del modulo al seguente link https://forms.gle/9DY3rxJCh6tKDeFi7.

La prossima lezione si terrà il 30 Novembre alle ore 19 e prevede una discussione con l’avvocato e professore Antonio Cremone.