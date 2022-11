Parte l’era Caja, Givova a caccia di punti in Sardegna.

Le variazioni per uscire dalle sabbie mobili

La situazione in casa Givova offre un roster cambiato profondamente nel suo assetto dopo l’avvicendamento tra Rossi e Caja in panchina, l’ala piccola Myke Henry è fuori squadra, quest’ultimo è stato prontamente sostituito dalla dirigenza campana con Artjoms Butjankovs, ala-centro che va a cambiare la struttura del 6+6 gialloblù (5 esterni e 5 lunghi in attesa di altri movimenti di mercato). Altra novità dovrebbero essere le firme da 11esimo e 12esimo a roster di Roman Tchintcharauli (centro georgiano classe 2002, 205 cm X 100 kg) ed Emanuele Caiazza (playmaker delle giovanili gialloblù, protagonista alla Next Generation con ben 90 punti realizzati in 3 sfide). Proseguirà per un’altra settimana circa, invece, il periodo di prova di Lazar Trunic. Ai lavori in corso di Via della Gloria, il Banco di Sardegna “risponde” con una situazione di classifica non proprio idilliaca (due vittorie in sei match di campionato e quindi soli due punti in più in classifica dei campani), ed un roster che ha dovuto subire le prime modifiche dopo la separazione dal centrone Onuaku e l’arrivo dell’ex Scafati Deshawn Stephens. Piero Bucchi, coach dalla trentennale esperienza proprio come Attilio Caja ed in passato più volte vicino a sedere sulla panchina gialloblù, si ritrova a fare i conti con una posizione di classifica che mai nessuno in terra sarda avrebbe pensato di occupare dopo 6 giornate di regular season. Rumors delle ultime ore parlano di una Dinamo attiva sul mercato col nome di Giordano Bortolani che aleggia in zona PalaSerradimigni, un altro giocatore perimetrale con punti nelle mani non dispiacerebbe al coach ex Napoli e Virtus Roma tra le altre.

Logan è storia in Sardegna, ma occhio anche agli altri ex

Domenica sera è prevista una lunghissima standing ovation per “il professore” David Logan, assoluto leader della Dinamo 2014/2015 che conquistò Supercoppa, Coppa Italia (di cui David venne nominato MVP), e Scudetto. Il triplete sassarese rappresenta il punto più alto della storia biancoblù, Logan uno degli eroi che resteranno per sempre nel cuore della Sardegna a spicchi. Il folletto classe 1982 non sarà l’unico ex del posticipo del settimo turno di campionato, passato in maglia Banco di Sardegna anche per Diego Monaldi (18 presenze nella stagione 2016/2017), mentre percorso inverso, come già accennato precedentemente, quello di Deshawn Stephens, al debutto in canotta Sassari proprio contro il suo ultimo passato italiano (arrivato a Scafati a stagione in corso nel 2019/20, campionato interrotto poi per la problematica COVID).

Curiosità

L’ultima sfida tra i due club risale al maggio 2009, quando l’allora Harem Scafati dovette cedere le armi alla corazzata sassarese in semifinale playoff (serie chiusa sul 3-0 per la Dinamo). Il Banco di Sardegna vinse quella post-season e da quel tempo non si è più voltata indietro, costruendo la sua bellissima e vincente storia in Serie A. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel 2009, da Bennett Davison a Kruize Pinkins, da Trent Whiting a Gerald Robinson.

Le condizioni dei due roster

Bucchi e Caja sono gli allenatori in attività con più presenze su una panchina di A, 726 per Piero, 680 per Attilio. In due combinano per quasi 1500 panchine nel massimo campionato nazionale di pallacanestro in Italia e di situazioni scomode ne avranno vissute a bizzeffe. Questa sfida Caja la affronterà col roster al completo, con tutti e 12 i suoi effettivi in buone condizioni fisiche e reduci da due settimane di allenamento più che intense. Bucchi dovrà con ogni probabilità fare ancora a meno della guardia USA Dowe, mentre Kaspar Treier è al rientro dopo la frattura al gomito riportata con la nazionale estone in agosto. Sarà a disposizione anche Bendzius, top scorer degli isolani con oltre 13 punti di media realizzati ad allacciata di scarpe, rientrato alla base dopo aver conquistato la qualificazione al prossimo mondiale con la sua Lituania.

Dove vederla e come seguirla

La diretta sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports (www.elevensports.com/it).

Diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it).