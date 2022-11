La cronaca

Match che inizia con i giallorossi subito in avanti: al 6’ Orlando semina due avversari, calcia ma la difesa ospite respinge. All’11’ miracolo di Landi su un’incornata di Girardi. Risposta del Savoia con Aquino che dall’interno dell’area di rigore spara alto.

È un monologo giallorosso: prima Longobardi con una conclusione angolata viene bloccato da Landi, poi Comegna dal limite non inquadra lo specchio. Al 34’ è ancora la squadra di mister Di Nola a rendersi pericolosa con cross di Di Ruocco e Salese che impatta di testa ma la sfera termina ancora una volta alta. È proprio il numero 3 a portare i suoi in vantaggio nel recupero della prima frazione con una punizione perfetta di Comegna e Salese poi di testa buca Landi.

Al 5’ della ripresa il Savoia resta in 10, Strazzullo per somma di ammonizioni è costretto a lasciare anticipatamente il terreno di gioco. La gara continua a ritmi molto bassi, l’occasione per il raddoppio giallorosso arriva al 65’ con Vatiero che però dal limite calcia alto. Il Sant’Antonio prova a chiuderla prima con Delle Donne che da distanza siderale impegna Landi e poi con Orlando che con una conclusione a giro fa la barba al palo. Continua l’assedio giallorosso: all’89 è Comegna a rendersi pericoloso con un tiro dal limite che termina fuori. L’ultimo squillo del match arriva con Delle Donne che ancora da distanza notevole va vicino alla sesta rete stagionale.

Dopo 5 minuti di recupero la gara termina con il risultato di 1-0.

Il tabellone

SANT’ANTONIO ABATE: Alcolino, Salese (84’ Malafronte), Girardi, Esposito, Longobardi, Comegna, Vatiero, Di Ruocco, Acampora, Delle Donne, Orlando. A disposizione: Cimmino, Orlando C., Vitale, Cascone, Lugibello, Iannone, Porzio, Gargiulo. All. Di Nola

SAVOIA: Landi, Onda A., Guarro, La Montagna, De Cristofaro, Bousaada, Ruggiero, Strazzullo, Aquino, Onda G., Liccardi. A disposizione: Izzo, Cuomo, Sicuro, D’Amaro, Ferraro, Santoro, Annunziata, Gargalini. All. Barbera

RETI: Salese 45’+1.

AMMONITI: Strazzullo (SV), Liccardi (SV), Delle Donne (SA)

NOTE: Espulso Strazzullo al 50’.

RECUPERO: 1’ primo tempo, 5’ secondo tempo.

ANGOLI: 5-1

Fonte: Gianmarco Amato