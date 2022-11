Chi ha partecipato

Alla riunione hanno presenziato il Direttore Generale dell’Asl Salerno, Ing. Gennaro Sosto, il Direttore Sanitario, Dott. Primo Sergianni, il Consigliere Regionale, On. Franco Picarone, il Sindaco di Sarno, Dott. Giuseppe Canfora, il Consigliere delegato alla Sanità del Comune di Sarno, Franco Robustelli.

Le parole del sindaco Canfora

“È stato necessario un confronto con i vertici aziendali per porre alla loro attenzione ancora una volta le problematiche, rispetto alla carenza di personale, sollevate dal Direttore Sanitario dell’Ospedale “Martiri Villa Malta”, Dott. Rocco Calabrese, e dai Primari Girolamo Adiletta, Giuseppe Corrado e Gerardo Riccio, al fine di individuare una soluzione sulla messa a sistema delle risorse umane e professionali così da limitare i gravi disagi ai pazienti e agli operatori sanitari.

E’ stata una discussione incentrata sulla possibilità di definire un programma a breve e a medio termine finalizzato a colmare i vuoti nelle dotazioni organiche delle diverse UOC e a destinare risorse professionali al pronto soccorso che è in continua sofferenza.

E’ stato un confronto costruttivo e propositivo e di questo desidero ringraziare l’On. Picarone, sempre attento alle problematiche della sanità nella nostra Provincia, il Direttore Generale Sosto e il Direttore Sanitario Sergianni per l’attenzione posta alle problematiche del nostro ospedale”.