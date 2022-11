Scafati. Allagamenti e rete idrica, gli investimenti della Gori

Allagamenti, rete fognaria e condotte idriche, dalla Gori un massiccio piano di investimenti per superare le annose criticità che attanagliano la città di Scafati. E’ l’avvocato Virgilia Fogliame, componente del Cda Gori, a spiegare i progetti che la società gestore dell’acqua pubblica ha pianificato per il territorio scafatese. “L’intervento in corso di esecuzione da parte della Regione Campania prevede il completamento dello schema fognario del centro cittadino, della zona Passanti e di Via Nuova San Marzano – spiega – I lavori consentiranno, unitamente al completamento del collettore comprensoriale SUB 1 da parte della Regione Campania, di eliminare tutti gli scarichi del Comune di Scafati nel Fiume Sarno e di collettare all’impianto di depurazione di Scafati i reflui comunali”. Questo dovrebbe non solo migliorare la qualità delle acque del Sarno, con benefici per l’ambiente, ma anche eliminare i disagi dovuti alle acque piovane che la vecchia rete è incapace di assorbire.

“In particolare nell’ambito del tavolo tecnico istituito con GORI sono state avviate le attività necessarie alla messa in esercizio delle nuove reti fognarie realizzate su Via Passanti, Via Tricino e Via Catalano che consentiranno di dare definitiva soluzione al problema di allagamenti che si registrano in tale zona del comune” anticipa la Fogliame. Toccherà quindi alla Gori completare la rete fognaria. “L’intervento si configura quale completamento e messa in esercizio del sistema fognario in corso di completamento, per un importo di € 8.298.106,98 finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica e della Mobilità Sostenibile per il quale, attualmente, è in corso di svolgimento la procedura di gara per l’affidamento dei lavori”. La gara dovrebbe completarsi entro fine anno: “per poter avviare i lavori nei primi mesi del 2023. Nell’ambito di tale progetto saranno realizzate le reti fognarie su Via Poggiomarino, Via Berardinetti, Via Nappi e relative traverse, zona 167, Via Bernini, Zona Industriale Via Gallileo Ferraris; via Bonifica, Traversa Deposito Munizioni”.

Non solo allagamenti però, a Scafati esistono intere aree dove l’acqua non esce dai rubinetti, se non grazie a pompe e cisterne installate a spese dei cittadini. Colpa delle perdite dalla condotta idrica, che compromettono la pressione d’esercizio. Emblematico il caso di Mariconda, dove da anni è inascoltato l’appello di una trentina di famiglie, come denunciava il consigliere Nicola Cascone. Gori ha elaborato un macroprogetto finalizzato al controllo e alla riduzione delle perdite delle reti di distribuzione, condiviso e definito con l’Ente Idrico Campano. “Il Comune di Scafati rientra tra i primi 22 su cui saranno eseguiti gli interventi e sicuramente a valle della loro conclusione, prevista per la fine del 2023, molte delle criticità di bassa pressione presenti troveranno soluzione”, la promessa di Virgilia Fogliame.

Adriano Falanga