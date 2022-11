“Casa degli orrori” scoperta nel salernitano

Choc a Salerno

Sconcertante lo scenario che si è presentato alla vista del medico della Prevenzione Collettiva dell’Asl Salerno intervenuto insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia municipale in via Vincenzo Sabatino a Giovi, dove è stato scoperta una casa degli orrori. Un vero e proprio tugurio con all’interno madre e figlia.

Dettagli inquietanti

Un’abitazione con gravi carenze igienico sanitarie, tanto da essere stato richiesto lo sgombero su indicazione del sindaco Vincenzo Napoli, così come riportato dal quotidiano La Città.

L’ordinanza del sindaco

Nell’ordinanza del sindaco Napoli emergono dettagli inquietanti: “L’abitazione è fortemente degradata, ricolma di rifiuti di vario genere e di escrementi di ratti che proliferano in un habitat a loro favorevole”.Protagoniste della storia madre e figlia, rispettivamente 53 e 28 anni.

La relazione del medico

La relazione del medico evidenzia la situazione disumana in cui vivevano le due donne: “L’abitazione si presentava priva di illuminazione artificiale nonché di acqua potabile. È rivestita di vecchie mattonelle solo per alcuni tratti ma, in ogni caso, molto precaria per manutenzione e pulizia. Gli ambienti versano in condizioni di estrema precarietà igienico- sanitaria per accumuli massivi di buste di plastica contenenti presumibilmente rifiuti. Tra i vari suppellettili in disuso tipici escrementi di ratti. Non si è riusciti ad identificare alcun ambiente o spazio riconducibile alle caratteristiche di un servizio igienico. E si rileva anche una precarietà strutturale della copertura”.