Provincia di Salerno. Oggi si vota il presidente: in lizza Alfieri e Alfano

Operazioni di voto

Il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese ha convocato per oggi, domenica 20 novembre 2022 i comizi per l’elezione del Presidente della Provincia di Salerno, con decreto n. 123 del 10 ottobre 2022. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Salerno appuntamento all’interno dei saloni di Palazzo Sant’Agostino, via Roma, n. 104, Salerno.

158 Comuni al voto

“Come prevede la legge i comizi elettorali – spiega Strianese -vengono convocati entro il 40° giorno antecedente a quello della votazione e sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei 158 Comuni ricompresi nel territorio della nostra provincia in carica alla data delle elezioni.

Sindaci ed i consiglieri comunali della provincia di Salerno chiamati a scegliere il successore di Michele Strianese, presidente in carica dal 2018.

I candidati

In lizza Franco Alfieri, sindaco del Comune di Capaccio, già primo cittadino di Agropoli, esponente del Partito Democratico e Sonia Alfano, prima donna candidata alla presidenza della Provincia, primo cittadino di San Cipriano Picentino e dirigente di Fratelli d’Italia.