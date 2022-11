Scafati. L’associazione “Il Bambinello” compie 20 anni

L’associazione “Il Bambinello” compie 20 anni ed è pronto il prossimo 26 novembre a festeggiare il grande traguardo con tutta la città.

La storia

“E’ dal Natale 2002 che la nostra Associazione grazie all’entusiasmo di decine di volontari, porta in giro la statuetta del Bambinello pellegrino, per regalare in maniera totalmente gratuita un sorriso agli anziani delle case di riposo, agli infermi negli ospedali, ai diversamente abili e ai bambini delle case famiglia, dei centri d’accoglienza, agli oltre 2000 bambini delle scuole di Scafati e a tante famiglie e rioni che vogliono accogliere Il Bambinello per pregare tutti insieme”, racconta il Presidente Giuseppe Fienga.

“Una tra le tante attività più emozionanti che l’Associazione porta avanti è la giornata degli amici diversamente abili che si è realizzata ogni anno (eccetto periodo covid) nel mese di Gennaio, alla quale partecipavano circa 200 fra diversamente abili e volontari: insieme un pranzo cucinato e servito in maniera totalmente gratuita, tanta musica e sorprese”, continua Fienga. L’Associazione è attiva tutto l’anno al servizio degli altri per tendere una mano al prossimo e, con i 20 anni dalla nascita, oggi segna un importante traguardo per guardare con gioia a quanto costruito sinora e aprire le braccia al futuro.

L’invito del presidente Fienga

Un’occasione, quella del ventennale, che sarà celebrata con un evento il prossimo 26 novembre che, in linea con lo spirito di solidarietà e socialità che muove l’associazione, coinvolgerà a più riprese diverse realtà della città di Scafati e non solo.

“Quest’anno ricorrono i 20 Anni della Missione del Bambinello – spiega il Presidente Fienga – per tale grande ed importante anniversario abbiamo pensato di organizzare una serata insieme a tutti i volontari vecchi e nuovi, tante associazioni di volontariato, molti gruppi con diversamente abili, i centri anziani. Non solo di Scafati ma coinvolgeremo realtà sociali che operano anche nei paesi limitrofi cosi come le istituzioni che hanno già confermato la propria adesione”.

L’evento si svolgerà il giorno 26 Novembre 2022, a partire dalle ore 18, presso la Parrocchia San Francesco di Paola – Scafati – (Sa).

Il programma completo della serata nella locandina.