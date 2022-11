Spacciatori di droga arrestati a Portici e Scampia

Arresto a Portici

I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per spaccio di droga un 44enne del posto. E’ stato sorpreso nei pressi della sua abitazione mentre consegnava ad un cliente una dose di cocaina di mezzo grammo.

Nella sua abitazione i militari hanno trovato altre 3 dosi della stessa sostanza e 30 euro in contanti, frutto dello spaccio. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

Arresto a Scampia

Altro arresto ieri sera, da parte della Polizia. In manette è finito un napoletano di 49 anni. Gli agenti del Commissariato di Scampia, nel transitare in via Miano, hanno notato lo hanno visto a bordo di uno scooter cedere qualcosa ad un gruppo di ragazzi in cambio di una banconota. I poliziotti lo hanno seguito e bloccato trovandolo in possesso di due involucri con della marijuana e 725 euro; inoltre, hanno rinvenuto in una busta 82 involucri con 56 grammi della stessa sostanza.