La cronaca

L’Angri scopre di soffrire le vertigini, tracollo in terra laziale contro il Vis Artena, malissimo la squadra di Luigi Sanchez. Un atteggiamento decisamente più morbido per i grigiorossi vale la prima sconfitta della nuova gestione tecnica, una partita equilibrata decisa dalla cattiveria degli episodi.

Il Vis Artena, penultima in classifica e con diversi assenti alla vigilia del match, parte con estrema aggressività ed è brava a passare subito in vantaggio. La difesa angrese in fase di impostazione è molle, De Angelis riesce a sfruttare dopo poco più di 120 secondi dal fischio d’inizio una palla vagante al limite dell’area di rigore, con un tiro che beffa il portiere under Bellarosa. I ragazzi del cavallino provano a reagire, anche visto un atteggiamento difensivo della squadra di casa, ma non riesce, come successo nelle precedenti partite, ad avere il killer instinct negli ultimi metri. E’ il caso di Celiento, che sciupa un’occasione al decimo ma soprattutto al minuto 32, quando a due passi dall’estremo difensore Giuliani non riesce a concludere in rete il tap in.

Il blando primo tempo lascia spazio ad un secondo tempo dallo spartito tattico simile, nonostante le sostituzioni. Mister Luigi Sanchez cambia diversi interpreti, sostituendo gli opachi Varsi, Visconti e Cassata, senza riuscire mai a scuotere realmente l’Angri, che con il passare del tempo concede anche spazi in contropiede al Vis Artena, che crede sempre di più in un colpaccio. Al minuto 72 l’episodio che mette una serie ipoteca al risultato finale: su corner Nannini mette in mezzo un cross teso che il portiere grigiorosso Bellarosa intercetta ma non respinge lontano, con la palla sistemata perfettamente a Sirignano, che segna il definitivo 2-0. L’Angri presa dalla disperazione si riversa nella metà campo dei laziali, stanchi e con una panchina piena di giovanissimi.

La pressione si conclude però con un nulla di fatto, nonostante la possibilità di dimezzare il vantaggio al minuto 92, quando Tripoli ingenuamente commette fallo in area di rigore a seguito di una mischia. Celiento si presenta sul dischetto ma il suo tiro sulla destra viene parato da Giuliani, che diventa mvp di una partita da dimenticare per gli uomini di Luigi Sanchez, ora obbligati al riscatto la settimana prossima al “Novi” contro l’Arzachena.

Il tabellone

Vis Artena (4-4-2):

Giuliani; De Angelis; Sirignano; Tirabassi; Fradella; Nannini (45’+3’st Thiam); Intzidis; Cenestrelli; Vasco; Odianose; Cerbara (34’st Tripoli). Panchina: Baldinetti, Patitucci, Alonzi, Brunetto, Carrannante, Musilli. Allenatore: Agenore Maurizi.

Us Angri 1927 (4-3-3):

Bellarosa; Riccio (31’st Fiore); Manzo; Pagano; Palladino; Visconti (18’st Strianese); Fabiano; Leone (40’st Alfano); Cassata (23’st Vitiello); Celiento; Varsi (9’st Barone). Panchina: Esposito, De Rosa, Delle Curti, Giordano. Allenatore: Luigi Sanchez

Arbitro: Giacomo Rossini di Torino. Assistenti: Giovanni Fiordi di Gubbio e Giovanni Fiorucci di Gubbio)

Reti: 3’ pt De Angelis, 27’st Sirignano

Note: Ammoniti: Cerbara (V), Frodella (V). Calci d’angolo: 5-5. Recupero: 2’pt, 5’st