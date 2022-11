Angri. Allerta meteo arancione, il sindaco chiude scuole, villa comunale e cimitero

Cresce la preoccupazione per l’allerta meteo di livello arancione emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania. E’ una preoccupazione tangibile tant’è che la stragrande maggioranza di sindaci dei comuni della Campania hanno emanato, in queste ore, ordinanze di chiusura di scuole e quindi di sospensione delle attività scolastiche, chiusure di parchi pubblici, cimiteri e impianti sportivi.

“A seguito di approfondimenti sulle disposizioni della Protezione Civile Regionale, sto per firmare un’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado che insistono sul territorio per la giornata di Martedì 22 Novembre 2022. Importante: chiusa anche la villa comunale e il cimitero. Si invita, inoltre, la cittadinanza a non sostare vicino ad edifici pericolanti ed alberi, e a prestare la massima attenzione durante gli spostamenti”.