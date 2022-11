Cilento. Franco Alfieri fa visita ad Agropoli e Castellabate

Cilento. È Franco Alfieri il nuovo Presidente dell’Ente provinciale di Salerno, il quale, subito dopo l’ufficializzazione della sua carica ha fatto visita ad Agropoli e Castellabate.

Le dichiarazioni del nuovo Presidente

I due centri, perle del Cilentano, infatti, sono state colpite gravemente dall’ondata di temporali che ha colpito la zona nei giorni scorsi.

“Come primo atto del mio mandato di Presidente della Provincia di Salerno – dichiara Il Presidente Alfieri -mi sono recato stamattina nei Comuni di Agropoli e Castellabate colpiti sabato da un violento nubifragio che ha causato ingenti danni. Ho voluto testimoniare con la mia presenza la solidarietà mia e dell’intera Provincia alle Comunità messe in ginocchio dalle forti piogge dei giorni scorsi.

Ebbene, per prima cosa solleciterò le autorità competenti affinché sia riconosciuto lo stato di emergenza e calamità naturale. È necessario intervenire subito e in maniera concreta per riparare i danni e per prevenire nuovi e ulteriori disastri.”

Carmela Landino