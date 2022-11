Focaccia Grooup, allestimenti veicoli accessibili

Focaccia Group, leader nel comparto degli allestimenti per veicoli accessibili, auto delle Forze dell’Ordine e veicoli speciali.

Una mission forte e chiara: quella di migliorare e rendere più accessibile la vita delle persone con prodotti e componenti d’avanguardia che superino i limiti strutturali delle automobili. Da carrozzeria artigianale fondata nel 1954 ad azienda specializzata (con oltre 160 dipendenti) grazie ai continui investimenti in un Centro di Ricerca e Sviluppo per realizzare prodotti dallo stile unico ed inconfondibile, sempre un passo avanti per design, comfort e sicurezza.

Fornitori di importanti clienti istituzionali e collaboratori delle principali case automobilistiche per lo sviluppo di soluzioni specifiche di allestimento nel rispetto dei più rigidi standard di progettazione e costruzione in conformità con i regolamenti delle Omologazioni Europee e Nazionali, Focaccia Group, dai veicoli con pianale ribassato alle auto con Fiorella, il sollevatore monobraccio più diffuso al mondo, presenta allestimenti che facilitano l’ingresso e l’uscita dal veicolo delle persone in carrozzina con i massimi livelli di comfort e sicurezza.

Inoltre l’azienda predispone soluzioni per trasformare le auto in efficienti strumenti di lavoro, dotandole di strumenti utili per tutti i reparti delle Forze dell’Ordine e caratterizzandole per stile e sicurezza degli allestimenti: dalla realizzazione di vani tecnici a quella dei più accessoriati uffici mobili, il tutto assicurando un elevato standard qualitativo. Svariati e personalizzati i componenti innovativi per l’allestimento di autoveicoli progettati e realizzati in collaborazione con le principali case automobilistiche.

Tutti i prodotti Focaccia Group sono garantiti 24 mesi sui difetti di fabbricazione. Il brand resta sempre al fianco di coloro che hanno scelto di viaggiare a bordo di una loro vettura, offrendo un servizio di assistenza postvendita in grado di intervenire in maniera puntuale ed efficiente su eventuali problematiche o per gestire gli interventi di ordinaria manutenzione.

Una capacità progettuale e produttiva che si lega alla flessibilità ed alla passione, che consentono la rapida sperimentazione in altri campi. Infatti, nel 2021, in piena pandemia, l’azienda ha avviato la nuova Divisione Ambiente e prodotto l’atomizzatore a perossido di idrogeno FG MICRO H2O2 per la disinfezione sicura ed ecologica di ambienti, superfici e veicoli.

L’innovativo metodo di igienizzazione è l’ideale per sanificare i mezzi sanitari: al via un suo utilizzo nel settore delle ambulanze. Punto di forza? Impiega circa un minuto per essere completato.