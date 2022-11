Sarno. Un convegno contro la violenza sulle donne

Sarno. L’Ente comunale di Palazzo San Francesco aderisce alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

La richiesta

La richiesta, avanzata dall’Assessore alla cultura, Eutilia Viscardi e dalla professoressa Anna Maria Della Porta, omologa con delega agli Eventi ed ai rapporti con le associazioni e le consulte comunali, è stata approvata all’unanimità dalla Giunta Comunale, guidata dal primo cittadino, Giuseppe Canfora.

La manifestazione e l’impegno del Comune di Sarno

Per il 25 novembre, dunque, il Comune di Sarno ha organizzato una manifestazione presso il Teatro cittadino, alla quale prenderanno parte non solo le scolaresche, ma anche tre Assessori della Giunta, la Presidente della Commissione alle pari opportunità, ed i Dirigenti Scolastici.

Al centro del dibattito sarà la tematica della violenza sulle donne, in relazione all’allarmante crescita degli episodi di femminicidio che si sono verificati nel corso degli anni.

Un dovere etico e morale, quello di sensibilizzare le generazioni in formazione, al quale il Comune di Sarno non si è sottratto.

Carmela Landino