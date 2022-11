Disagi in tutto l’agro e in particolare a Scafati dove si registrano allagamenti in centro dovuti anche alle debolezze delle infrastrutture, ne parla Michele Russo

Il maltempo flagella l’Agro in particolare la città di Scafati

La nuova e consistente perturbazione delle ultime ore ha messo in evidenza ancora una volta la fragilità dei sistemi di drenaggio e contenimento delle acque.











Tempi incerti per il dragaggio

Disagi in tutto l’agro e in particolare a Scafati dove si registrano allagamenti in centro. Un problema di vecchia data ma anche mancate aspettative di prevenzione, come afferma il Consigliere Comunale Michele Russo che sottolinea i tempi ancora lunghi per il dragaggio del Rio Sguazzatoio.

Il servizio è di Alfonso Romano