Maltempo. A Nocera distrutto argine del fiume, a Pellezzano salvate due famiglie

Esonda la Solofrana

Nel Salernitano il fiume Solofrana è esondata in più punti. Squadre della protezione civile stanno intervenendo in supporto dei Comuni a Roccapiemonte, nell’area dell’impianto di metano, a Nocera Inferiore, località San Pasquale e Mercato San Severino, località Sant’Angelo.

Argine distrutto

Su via Pucci l’argine del fiume è andato distutto a causa della furia dell’acqua. La stada è stata chiusa al traffico. Le autorità prestano massima attenzione all’evolversi della situazione. Paura anche per i residenti a Nocera Superiore in località Starza, dove a preoccupare sono i livelli degli affluenti del Sarno.

Straripa il fiume Irno

Anche a Pellezzano situazione critica. La Protezione Civile della Regione Campania ha tratto in salvo due famiglie e i dipendenti di una piccola azienda rimaste bloccate in casa a Pellezzano dove, in località Cologna, è tracimato il fiume Irno. A causa degli allagamenti e della contemporanea caduta di due alberi di grosse dimensioni e di un palo della luce, una decina persone erano rimaste intrappolate in un fabbricato anche privo di corrente elettrica.

I soccorsi

I volontari hanno tempestivamente rimosso gli alberi aprendo così un varco. Subito dopo hanno supportato gli operai del Comune per consentire il ripristino dell’erogazione della corrente.

Criticità anche nelle altre province

A Forio d’Ischia, in località Citara, 10 operatori della protezione civile regionale, dotati di 4 motopompe, hanno effettuato interventi per liberare locali commerciali allagati.

Volontari in azione anche a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove hanno prestato soccorso ad alcuni automobilisti in difficoltà in via De Gasperi e in alcuni sottopassi. In Irpinia allagamenti in località Celzi di Forino.