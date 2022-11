Pagani. Sessa: per natale cartellone di eventi e rilancio della ZTL (video)

Pagani. L’assessore delegato al commercio Pietro Sessa in primo piano per l'organizzazione della prossima rassegna natalizia

Pagani. Sessa: per natale cartellone di eventi e rilancio della ZTL

L’assessore delegato al commercio Pietro Sessa in primo piano per l’organizzazione della prossima rassegna natalizia. In città è attesa per le prossime festività natalizie, le prime libere dopo lo scoppio della pandemia di covid-19.

Al lavoro da settimane

L’amministrazione del sindaco Lello De Prisco è a lavoro da settimane per garantire un Natale di aggregazione e vita per la città di Pagani, forte di una collaborazione proficua nata con la categoria dei commercianti. I nodi principali riguardano la zona a traffico limitato, finalmente in rampa di lancio, e l’organizzazione di una rassegna condivisa tra pubblico e privato.

Il servizio è di Alfonso Romano