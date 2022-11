Sant’Egidio Monte Albino. Una grande donazione alla Pro Loco

Praticamente uno spicchio dei Monti Lattari quello donato dai fratelli Paolo e Carlo

Falcone alla Pro Loco di Sant’Egidio del Monte Albino per le attività sociali

dell’associazione.

Oltre 10000 metri quadrati

Si tratta di circa diecimila metri quadrati, ereditati dalla zia Marisa

Falcone. Un iter che aveva avuto inizio nel dicembre scorso, quando i fratelli

Falcone, avevano espresso la volontà di donare alla Pro Loco questo appezzamento di

terreno, sito a ridosso della Collina di Sant’Angelo. Il passaggio di proprietà è

avvenuto lo scorso venerdì a Pagani presso lo studio del notaio Aniello Calabrese.

Le dichiarazioni del presidente

“Tale gesto, – commenta il presidente Pro Loco Salvatore Ferraioli – gratifica

enormemente l’associazione perché è un evidente riconoscimento dei tanti sforzi

economici e sociali che l’associazione dal 1975 mette in campo per realizzare le sue

molteplici attività”. Tra queste, oltre alla valorizzazione del centro storico con visite

guidate, ricordiamo la famosa manifestazione dei Cortili della Storia, nata nel 1997 e

che vede nel terzo fine settimana di settembre un’affluenza che convoglia nel piccolo

centro dell’Agro punte da 20mila visitatori, che, tra un cortile e l’altro, possono

degustare piatti antichi e ammirare il bellissimo borgo. Questo polmone verde

ricevuto in dono potrà permettere ora all’associazione, la messa in campo di ulteriori

iniziative e attività nuove potendo contare su un più ampio spazio locale. Tanto che si

parla già di un concorso d’idee, “coinvolgerà – aggiunge il Presidente Ferraioli – tutti

coloro che intendono dare un fattivo contributo per dare anima a questo piccolo

angolo di paradiso. Un bosco comunitario su terrazzamenti, che si immagina già con

aree destinate al fitness, svago, tempo libero, cultura e un’area didattica per lo studio

della flora e della fauna dei Monti Lattari”. “Tale progetto, – aggiunge ancora – potrà

attuarsi anche grazie ai fondi che il PNRR mette a disposizione creando una

cooperazione tra Pro Loco-Amministrazione-Imprenditori-Associazioni-Scuola.

Sicuramente, grazie a questa donazione, si potrà prevedere la nascita di nuove attività

sociali legate all’ambiente ed alla sua salvaguardia. Iniziative che vanno ad

incrementare quanto già realizzato, in piena pandemia, grazie al lavoro, alla volontà

ed alla passione del gruppo di volontari “I Ragazzi della Madonnina”.