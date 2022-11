Scafati. Riparte il Polo Scolastico, Salvati: “segnale di buona politica”

Riapre il cantiere per la realizzazione del Polo Scolastico. Ieri mattina di buon ora i cancelli chiusi nel 2015 sono stati riaperti per permettere all’azienda Italia Impresit srl di prendere possesso del cantiere e cominciare la bonifica dell’area, sommersa dalla vegetazione selvatica. Presente il sindaco Cristoforo Salvati e una delegazione della sua amministrazione. “Questo è un segnale importante di buona politica per la città. Daremo una cittadella scolastica ai nostri ragazzi” le sue parole.

Oltre 16 milioni di euro a disposizione, la gara è stata aggiudicata dal Provveditorato per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata, su delega del Comune di Scafati. I lavori sono stati assegnati poche settimane fa in via definitiva al Research Consorzio Stabile Scarl, in rappresentanza della Italia Impresit srl di Caserta e della Icoge srl di Napoli. Prezzo di aggiudicazione complessivo di 13,4 milioni di euro. Sarà corsa contro il tempo, perché da capitolato i lavori dovranno essere conclusi entro 369 giorni, pena la perdita del finanziamento. Un struttura su due livelli con palestra annessa. Al piano terra la scuola per l’infanzia e le elementari, al secondo piano la scuola media, che dovrebbe assorbire l’attuale Anardi di via Melchiade. Non solo Polo scolastico: “a metà dicembre partiranno lavori per le opere di urbanizzazione area Pip – anticipa il primo cittadino – andremo presto in gara per la riqualificazione della pubblica illuminazione e a breve contiamo anche sulla gara per la riqualificazione della villa comunale”. Un totale di oltre 12 milioni di euro complessivi.

“Oggi era importante venire sul cratere ereditato per dare un segnale di ripartenza delle grandi opere e di rilancio formativo per la formazione culturale delle nuove generazioni”, continua Salvati. Sull’appalto però le ombre di una interdittiva antimafia sospesa dal Tar nei confronti del Consorzio. La camera di Consiglio è fissata per il 21 dicembre. “Abbiamo fiducia nel Provveditorato che abbiamo scelto come stazione unica appaltante. E’ per noi un segnale di legalità e garanzia di trasparenza – sottolinea il sindaco – Se all’udienza di dicembre la ditta aggiudicatrice dovesse perdere il titolo, l’ufficio procederà alla nomina del secondo aggiudicatario”. L’Italia Impresit srl è finita coinvolta in una maxi indagine per corruzione e appalti condotta dalla Guardia di Finanza di Piedimonte Matese. “Tutte le clausole sono state rispettate – chiosa Salvati – abbiamo ereditato macerie, lasceremo a chi verrà dopo di noi grandi opere realizzate”.

Dai nove milioni iniziali il progetto negli anni era levitato a oltre 16, una circostanza che aveva fatto temere la perdita dei fondi e la conseguente rinuncia all’opera. Grazie ad una rimodulazione dell’accordo di programma dei fondi Pics, il Polo ha trovato la copertura degli oltre 4 milioni di euro mancanti, arrivando così alla gara d’appalto e alla ripresa dei lavori che la Tyche srl aveva abbandonato a febbraio 2015.

Adriano falanga