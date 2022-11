Avellino. Terribile incidente, distrutta Lamborghini a 300 km/h

La ricostruzione

“Secondo una prima ricostruzione – prosegue Borrelli – la Lamborghini si è prima schiantata contro il guard-rail e poi contro il muro alla destra della carreggiata. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Non si esclude che il conducente abbia perso il controllo della potente e costosa vettura per la velocità sostenuta e il fondo reso viscido dalla pioggia. In ogni caso bisogna al più presto prevedere misure drastiche per fermare questi folli che corrono all’impazzata per le strade”.