Gli appuntamenti promossi dall’Amministrazione Comunale per ricordare l’importanza di educare alla non violenza di genere

Un fitto calendario di appuntamenti per la Città di Nocera Inferiore per dire basta alla violenza contro le donne.

La violenza di genere nelle scuole

Si comincia con tre giorni di approfondimento sul tema della violenza di genere presso gli Istituti Superiori cittadini, dove gli studenti potranno conoscere le attività del Centro Antiviolenza “Artemisia” e ascoltare gli interventi programmati. «L’iniziativa sarà finalizzata alla sensibilizzazione dei ragazzi sulla tematica generale della violenza fisica e psicologica di genere, nell’intento di far capire che non si è mai soli, affinché trovino il coraggio di denunciare» dichiara Federica Fortino, assessore alla Scuola e alla Cultura.

Il convegno e il Centro Antiviolenza

“L’amore oltre…” è il titolo del convegno che si svolge giovedì 24 novembre, alle ore 18.00, presso il centro di aggregazione giovanile, in cui il Sindaco Paolo De Maio introduce i lavori e segue poi il monologo dell’attrice Letizia Vicidomini. Spazio al dibattito grazie agli interventi dell’avvocato Luisa Citro Calabrese, Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore; dell’avvocato Sara Ascione, dell’avvocato Valentina Amantea; della dottoressa Pasqualina Pacelli, Commissario Capo della Polizia di Stato; del Sostituto Procuratore Gaetana Amoruso*. Il momento pubblico terminerà inoltre con la presentazione delle attività del Centro Antiviolenza “Artemisia”.

Il comune si tinge di rosso

Il 25 novembre appuntamento alle 12.00, in piazza Cianciullo, per la cerimonia di scoprimento della targa apposta alla panchina rossa, nonché simbolo di una cultura che rifiuta la violenza contro le donne. Alle ore 18.00, la Casa Comunale s’illumina di rosso, come ulteriore gesto di sensibilità per celebrare la Giornata dell’eliminazione della violenza contro le donne.

Il corso sulla violenza di genere

L’Amministrazione Comunale promuove il corso “Donne al Sicuro – Women First”, per il giorno 26 novembre, alle ore 9.00, presso il Palacoscioni, a cura dell’associazione professionale International Police Training System. Il corso mira a far conoscere il fenomeno della violenza di genere analizzando i pericoli quotidiani, le tipologie dei crimini e dei corrispondenti atteggiamenti dei criminali. Il programma è stato realizzato con il coordinamento del Sindaco Paolo De Maio e dell’assessore Federica

Fortino, grazie al lavoro della presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità, Lisa Ruggiero e delle consigliere comunali Anna Rita Ferrara e Carmen Granato.

Le parole del sindaco De Maio:

“Dobbiamo ogni giorno impegnarci per eliminare gesti, atti e comportamenti violenti contro le donne, perché fin da piccoli i bambini possano essere educati al rispetto di genere”.