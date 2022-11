Napoli. Il premio Carosone di scena al Teatro Viviani (video)

Gigi D’Alessio intona, mal celando l’emozione, la poesia in musica scritta per il suo maestro e poi far correre veloci le mani sui tasti eseguendo “Pianofortissimo”, uno tra i pezzi più difficili del panorama musicale. C’è emozione ma anche tanta energia a fare da collante al cast di artisti riuniti al “Teatro Viviani” per il Premio Carosone 2022.

Il cast

Enzo Avitabile, Clementino Rocco Hunt, Il Tesoro di San Gennaro, La Niña, Marisa Laurito, Peppe Servillo & Solis String Quartet, Alan Sorrenti ognuno il suo omaggio a testimonianza del fatto che siamo tutti un po’ carosoniani, leitmotiv scelto da Federico Vacalebre biografo ufficiale e curatore artistico del premio, per raccontare l’edizione 2022.













La scaletta

Scaletta musicale della serata affidata in apertura al collettivo “Il Tesoro di San Gennaro” con “‘O Sarracino” e “Pigliate ‘na pastiglia”. La Niña regala una versione inedita e seducente di “Maruzzella” e poi il rap di Clementino, Marisa Laurito, accompagnata al pianoforte da Lorenzo Hengeller, Peppe Servillo e i Solis String Quartet con “Torero” e “Tre guagliune e ‘nu mandulino”.















Le esecuzioni

Esecuzione in falsetto per Alan Sorrenti di Passione e Giovani per sempre e un doveroso passaggio alla hit Figli delle stelle. in chiusura di serata Rocco Hunt e Gigi D’alessio che mescolano le voci alternando rap a ballad per rendere ancora più particolare Tu vuò fa l’americano… l’onda sonora di Caravan Petrol e “T’aspetto ‘e nove” fa sussultare i cuori della platea grazie ad Enzo Avitabile e i Bottari di Portico.