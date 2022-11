Napoli. Sei persone al giorno arrestate o denunciate per violenza sulle donne

Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne i carabinieri di Napoli diffondono dati allarmanti.

Tra il primo gennaio e la prima settimana di novembre di quest’anno 1937 le persone arrestate o denunciate per maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale o femminicidio. Una media di sei al giorno. Più nel dettaglio gli arrestati e denunciati sono : 1271 per maltrattamenti in famiglia, 593 per atti persecutori, 70 per violenza sessuale e 3 per femminicidio.

I militari dell’Arma sono in prima linea per la tutela delle fasce deboli.

Le carabiniere del Comando Provinciale di Napoli, in prima linea a combattere il fenomeno allarmante, invitano le donne a denunciare.

Fonte Rainews.it