Sarno. Festività Natalizie, patto con i commercianti

Lo scorso martedì 16 Novembre l'amministrazione Canfora ha incontrato commercianti e associazioni per organizzare la città alle prossime festività natalizie

L’amministrazione comunale di Sarno vara il piano di rilancio della città in occasione delle prossime festività natalizie. Patto con i commercianti e la cittadinanza per la chiusura del centro durante i giorni di Vigilia.

Chi ha presieduto alla discussione

L’ente che vede a capo il sindaco Giuseppe Canfora ha organizzato nel pomeriggio di martedì un’importante iniziativa con le categorie associative e commercianti della città. Il momento è stato fortemente voluto dall’assessore alle attività produttive Francesco Squillante, che insieme all’assessore delegato ai rapporti con le associazioni Annamaria Della Porta e all’assessore delegato alla viabilità Gianpaolo Salvato hanno presieduto la ricca discussione.

L’obiettivo del piano di rilancio

L’obiettivo dell’istituzione era quello di ricreare un dibattito sul rilancio futuro della città partendo dalle prossime festività. Questo sia da un punto di vista commerciale ma anche sociale, col tentativo di adottare migliorie anche sul piano della mobilità. L’incontro, durato qualche ora, è stato molto importante per incominciare a creare dei nuovi punti cardine di azione e programmazione degli eventi che si susseguiranno tra pubblico e privato.

“E’ stato un incontro molto proficuo che apre ad un periodo di forte organizzazione verso le prossime festività” sono state le parole dell’assessore all’attività produttive Francesco Squillante “Il settore commerciale può riprendersi da queste festività natalizie, come amministrazione faremo il massimo per accompagnarle e per dare alla cittadinanza eventi godibili a 360°”.

Le parole dell’assessore Salvato

Uno dei temi principali discussi durante l’incontro ha riguardato il piano mobilità da offrire durante le giornate di festività. L’idea è la chiusura del centro città in occasione dei giorni del 24 e 31 dicembre. “Siamo riusciti insieme ai commercianti e ai cittadini a costruire una prima idea di chiusura al pubblico del centro cittadino al traffico di veicoli, garantendo una totale pedonalizzazione dell’area” ha spiegato l’assessore Gianpaolo Salvato, che ha specificato come “Per noi è importantissimo riuscire a dare la possibilità ai cittadini di poter transitare all’interno del centro senza un traffico fastidioso, dando così maggior spazio alle iniziative e alle vetrine dei commercianti”. Il momento è stato inevitabilmente anche un momento di giudizio sulle diverse modifiche al traffico apportate dall’amministrazione negli ultimi mesi. “Dopo le tante polemiche abbiamo adottato gli giusti accorgimenti e i risultati ci danno sempre più ragione, il traffico diminuisce e pare evidente” conclude Salvato