Pagani. A Natale ultra 65enni a teatro con il progetto “Teatro Inclusivo”

A dicembre si potrà andare a teatro gratis con il Comune di Pagani.

Parte il progetto “Teatro Inclusivo”, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, promosso in sinergia con l’azienda consortile Agro Solidale, aperto alle persone anziane paganesi a partire dai 65 anni. Gli interessati potranno candidarsi a partecipare ad una serata a teatro per assistere allo spettacolo “Christmas Dreams” il prossimo 8 Dicembre presso il Teatro Auditorium S. Alfonso di Pagani, in maniera del tutto gratuita. Il termine per presentare domanda è il prossimo 29 novembre 2022 entro le ore 12.

Il progetto per il comune di Pagani è stato seguito dal consigliere delegato alle Politiche Sociali, Gaetano Cesarano, dall’assessore alla cultura, Valentina Oliva e dal consigliere che presiede la commissione cultura, Anna Maresca.

«È un piccolo regalo che abbiamo voluto fare alla fascia più anziana della popolazione. Spesso combattere la solitudine non è semplice, soprattutto se ci si trova in età avanzata, e ancora di più nei periodi delle feste. Per questo motivo abbiamo voluto omaggiare la popolazione ultrasessantacinquenne con questo dono, per far sentire a tutti la nostra vicinanza e augurar loro buone feste. Creare occasioni di incontro, facendosi promotori di iniziative, è un’ottima strada da percorrere per allietare almeno un po’ la vita dei cittadini più anziani, tanto preziosi per la nostra società».

Proprio gli ultra 65enni, soli o in coppia, che vivono una solitudine a causa di pochi o inesistenti legami familiari e di rete sociale, saranno favoriti in questa iniziativa.

Per chi presenterà istanza, sarà consentita la partecipazione del coniuge anziano/a autonomo/a ed autosufficiente presente nello stato di famiglia.

Le domande pervenute saranno valutate secondo i criteri di priorità e l’attestazione dell’ISEE ordinario, dando un punteggio da 10 a 0, favorendo i redditi più bassi. È previsto lo scorrimento della graduatoria nel caso non si raggiunga il numero previsto o nel caso di rinunce.

Il modulo di domanda è disponibile presso lo sportello del Segretariato Sociale del Comune di Pagani ed è scaricabile dal sito web: www.agrosolidale.it dell’Azienda Consortile Agro-Solidale. Il modulo di domanda e tutta la documentazione richiesta, cioè attestazione ISEE ordinario in corso di validità, copia della Carta di Identità e copia del Codice Fiscale del richiedente (eventualmente copia della Carta di Identità e copia del Codice Fiscale del coniuge qualora interessato all’iniziativa) dovranno essere consegnati presso il Segretariato Sociale del Comune di Pagani, oppure inviati a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agrosolidale@pec.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo sportello di Segretariato Sociale di Agro Solidale in via Pittoni, n. 1 a Pagani, oppure contattare l’Ufficio dell’Azienda Consortile “Agro Solidale” Ambito Territoriale S01_3 – Comune di Pagani (SA), tel. 081- 18658057- pec: agrosolidale@pec.it; mail: info@agrosolidale.it.