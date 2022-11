Pagani. Mercato Ortofrutticolo, un nuovo sistema per alimentare l’area

Spunta tra le polemiche la possibilità per il Mercato Ortofrutticolo di Nocera-Pagani di alimentare l’area attraverso un nuovo trasformatore. Non finiscono le attività di controllo e critica nel territorio paganese dopo l’episodio di blackout capitato durante i lavori del mercato ortofrutticolo.

I dubbi dell’opposizione

In particolare i consiglieri comunali Vincenzo Calce, Fabio Petrelli, Anna Rosa Sessa e Vincenzo Violante pongono forti interrogativi sulla natura fortuita del guasto del quadro elettrico. Nelle scorse ore i quattro consiglieri di minoranza hanno inviato un’interrogazione per sapere se corrisponde al vero che la cabina elettrica non è più idonea a sostenere l’intera struttura, costringendo quindi il Consorzio a dei lavori del caso in collaborazione con Enel, che detiene alcune cabine di trasformazioni all’interno della zona mercatale. Pare che al tempo stesso l’agenzia di servizio elettrico abbia più volte sollecitato il Consorzio Ortofrutticolo, con eventuali comunicazioni al comune di Pagani da chiarire. Insomma, dal quadro rappresentato indirettamente dai consiglieri traspare un atto di mancata manutenzione alla base del guasto elettrico che si è manifestato, e non un caso fortuito.

Nessun ritardo

Il sindaco di Pagani Lello De Prisco vuole sin da subito uccidere la polemica politica nei suoi confronti, spiegando chiaramente come: “E’ stato un episodio da poco ingigantito, abbiamo emergenze reali che stiamo affrontando. Il Mercato Ortofrutticolo è al momento in gestione ad un liquidatore che provvede alla cura dell’impianto, bisogna rifarsi completamente a lui come giusto che sia, poi se ci sarà una vera emergenza interverremo, ma non è assolutamente il caso per quanto sappiamo”.

L’opportunità

A mettere acqua sul fuoco ci pensa anche Mirko Apa, commissario del mercato di Nocera-Pagani e che ammette candidamente come “Abbiamo aperto il quadro elettrico e siamo stati travolti dall’acqua al suo interno, a me sembra molto evidente quello che sia successo” dichiara con una nota di sarcasmo. In particolare il commissario Apa tiene a specificare la storia che lega negli ultimi mesi Enel e Mercato, che sono in collaborazione parallelamente per garantire un aumento di capacità all’interno del Consorzio. “Al momento siamo in funzione con un generatore affittato, che sarà sostituito nella mansione da una nuova cabina elettrica a bassa tensione” spiega ancora Apa “Specifico sin da subito che da documentazione certificate posso dichiarare che la corrente relativa all’illuminazione è mancata solo per quindici minuti. L’Enel aveva intenzione di dismettere una importante cabina di trasformazione di media tensione che dava energia a parte del vicinato. Noi abbiamo chiesto di riutilizzarla tempo addietro, per garantire in futuro una maggiore copertura. Nelle prossime ore la rifunzionalizzazione sarà completamente per sostituire a questo punto il generatore affittato”.