Scafati. Ospedale, a rischio anche gli ambulatori, sos al sindaco

L’ospedale Scarlato rischia di perdere anche i servizi ambulatoriali. Al primo cittadino Cristoforo Salvati l’appello ad attivarsi affinché il nosocomio scafatese, dopo il ridimensionamento degli ultimi e l’attuale conversione in Polo Covid, non perda anche i servizi ambulatoriali. Ospitati presso i locali del vecchio ospedale, adiacente l’attuale struttura, l’Asl ha disposto una ristrutturazione degli stessi, chiedendo al Comune di Scafati la disponibilità eventuale di locali per garantire la continuità dei servizi. Il rischio però, qualora non ci fosse una valida alternativa, è che gli ambulatori vengano trasferiti ad Angri.

“Non possiamo rischiare che anche L’Asl vada via da Scafati, che la medicina territoriale, quella che si occupa della prevenzione, delle visite specialistiche ambulatoriali, delle vaccinazioni, quella che si occupa dei piani terapeutici, della medicina legale, venga trasferita ad Angri” le parole della consigliera comunale Teresa Formisano. “Con mio stupore ho appreso che tra tutte le strutture non utilizzate, la proposta di Salvati potrebbe ricadere sui locali della manifattura, che per ospitare il distretto sanitario necessiterebbero di lavori abbastanza dispendiosi – continua la capogruppo di Forza Italia – Ci sono soluzioni più adeguate per risolvere la questione: mi impegno personalmente a far avere al Sindaco l’elenco delle alternative possibili. È mia intenzione, inoltre, anche attraverso un atto di indirizzo che presenterò nel prossimo Consiglio Comunale, non perdere anche questo servizio che costringerebbe circa cento persone al giorno, in una città di 50mila abitanti, di spostarsi fuori città per ricevere assistenza sanitaria”. Secondo i programmi dell’Asl i lavori dovrebbero durare circa un anno. “Si paventerebbe, quindi, il trasferimento momentaneo dei suddetti servizi nella città di Angri, con il rischio concreto che, come successo con l’ospedale, una volta trasferiti i reparti non verranno mai più ripristinati”, alla Formisano fanno eco le parole di Francesco Carotenuto. Secondo il portavoce di Scafati Arancione una soluzione possibile potrebbero essere i reparti dell’ospedale non più utilizzati. In questi mesi, con l’incendio alla farmacia e il rientro dell’emergenza Covid, lo Scarlato sta già subendo un ridimensionamento. “Un tentativo per dare il colpo di grazia al Mauro Scarlato? È vero che la lungodegenza sarà trasferita anch’essa a Sarno? È vero che i posti letto saranno ridotti? – si chiede Carotenuto – Se così fosse perderemo anche l’ultimo presidio rimasto in città”.

Il primo cittadino però rassicura: “Ho già chiesto un incontro urgente al direttore generale per utilizzare parte dell’ospedale per il distretto nella fase dei lavori di ristrutturazione necessari ed improcrastinabili – così Salvati – ho anche dato la disponibilità per i locali in manifattura, dove non bisogna spendere niente”.

Adriano Falanga

[