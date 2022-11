Angri. Allagamenti. I cittadini abbandonati dalle istituzioni (video)

Angri. Gente allagata. Sui loro volti si legge chiaro il senso di abbandono da parte delle istituzioni che poco o niente hanno fatto in questi giorni

Angri. Allagamenti. I cittadini abbandonati dalle istituzioni

Il cielo minaccia nuovamente pioggia e gli abitanti della periferia nord tra Via Orta Corcia e Via Orta Longa preoccupati si sono datti appuntamento nei presso di un campo di cipolle allagato. Sui loro volti si legge chiaro il senso di abbandono da parte delle istituzioni che poco o niente hanno fatto in questi giorni di allerta meteo e di incessanti piogge che hanno invaso terre e abitazioni.

Acqua stagnante

L’acqua accumulata, alcuni giorni dopo, è ancora difficile da smaltire come la rabbia raccolta in loco dal consigliere comunale di “Progettiamo per Angri” Domenico D’Auria una delle rare e assidue presenze politiche sul cratere.

Rassegnazione

Testimonianze crude e rassegnate raccontate con senso di abbandono come nel caso di Antonio Viscardi rimasto intrappolato dalle acque con la sua famiglia e senza alcun sostengo da parte di era indicato a farlo tanto da dovere aguzzare il suo senso di sopravvivenza e di necessità per uscire fuori dal pantano d’acqua.

Il servizio è di Alfonso Romano