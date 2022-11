Angri. Transito in deroga mezzi pesanti su Parco Satriano per tutti

Per Parco Satriano potrebbero transitare “in deroga” anche i mezzi pesanti diretti verso le aziende di Sant’Antonio Abate. Il TAR accoglie la richiesta di sospensione del provvedimento del divieto di transito per i mezzi pesanti diretti verso Sant’Antonio Abate firmato congiuntamente dal Sindaco e l’Assessore alla viabilità del Comune di Angri.

Provvedimento impugnato proprio dalle aziende presenti sul territorio abatese che hanno “consentito al Comando di Polizia locale di autorizzare (in deroga al regime di senso unico disposto con il provvedimento impugnato), il transito dei mezzi pesanti nel Parco Amore, al fine di consentire ai veicoli che lo chiederanno di raggiungere gli opifici siti in territorio Angrese e solo in territorio Angrese, in quanto al momento la stessa è l’unica soluzione alternativa in attesa di nuove soluzioni”.















La sospensiva

Il TAR sulla base delle motivazioni oppositive dei ricorrenti ha quindi deciso di “procedere a un riesame del provvedimento impugnato, pronunciandosi nel termine di otto giorni” fissando il prosieguo la camera di consiglio il prossimo 7 dicembre 2022. Il primo round quindi se lo aggiudica Sant’Antonio Abate. In attesa, quindi, della sentenza definitiva l’attenzione si focalizza sul senso unico di Via Satriano oggetto di un altro ricorso fatto da operatori commerciali locali. Si tratta di capire chi ha voluto innescare questa discussa “discriminazione territoriale” che sicuramente è partita in sordina dalle seconde linee.













La proposta di “Progettiamo per Angri”

Sulla questione è intervenuto anche il gruppo Consiliare di opposizione “Progettiamo per Angri” che più volte ha incontrato il Sindaco Ilaria Abagnale proponendo un accordo di programma per il quale la sindaca ha mostrato disponibilità. Dalle stanze del comune angrese al momento invece si registra solo silenzio e tanti disagi sopratutto per i residenti del parco Amore e per le attività commerciali di via Satriano.

