Ottima partenza per i padroni di casa, che non riescono però a rendersi pericolosi. Dopo il cross vincente degli ospiti nella ripresa è Di Finizio a riportarla in parità.

La cronaca

Allo stadio Ascarelli di Ponticelli è l’Ercolanese che inizia bene il match ma senza rendersi pericolosi. La prima vera occasione arriva al 20’ con l’Ercolanese che batte velocemente un calcio di punizione, Longo a tu per tu con Alcolino calcia ma non inquadra lo specchio. Al 27’ è Minicone a rendersi pericoloso con un tiro cross ma Alcolino respinge. Ancora Longo prova a rendersi pericoloso con un pallonetto ma l’estremo difensore giallorosso riesce ad opporsi nuovamente. Dopo 45’ il risultato è fermo sullo 0-0.

Partono subito forte i padroni di casa, cross di Minicone, Mosca calcia a botta sicura ma Di Ruocco salva sulla linea. Al 54’ è Minicone a rendersi pericoloso con una diagonale su un lancio di Sorrentino, ma la palla termina a lato. L’episodio che sblocca il match arriva al 57’: corner per il Sant’Antonio, Salese calcia con il mancino, buca Uliano e porta i suoi in vantaggio. Al 66’ l’Ercolanese va vicina al pari con un cross di Di Finizio, ma Longo in scivolata non ci arriva. Al 71’ è Delle Donne a rendersi pericoloso con una girata da fuori area ma non inquadra lo specchio. All’85’ arriva il gol del pari, Di Finizio dal limite trova l’incrocio dei pali e sigla l’1-1. I padroni di casa chiudono all’attacco il match si chiude con il risultato di 1-1.

Il tabellone

SC ERCOLANESE: Uliano, Di Finizio, Carbonaro, Esperimento, Amoriello, Panico (78’ Bacio Terracino), Tufano (78’ Pesce), Sorrentino, Minicone (69’ Contarin), Longo, Mosca. A disposizione: Solombrino, Matrone, Caccia, Borrelli, Bacio Terracino, Scarpato, Fusco. All. Ambrosino

SANT’ANTONIO ABATE: Alcolino, Salese, Girardi, Di Ruocco, Sorriso V., Delle Donne, Esposito (87’ Vitale), Acampora, Iannone (92’ Orlando C.), Orlando F., Vatiero. A disposizione: Cimmino, Vitale, Comegna, Porzio, Malafronte, Gargiulo, Pizzo, Russo. All. Di Nola

RETI: 57’ Salese, 85’ Di Finizio

AMMONITI: Sorrentino (E), Iannone (S), Girardi (S), Tufano (E), Alcolino (S)

ANGOLI: 8-1

RECUPERO: 1’pt, 6’st.

NOTE: Espulso mister Di Nola