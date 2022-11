Esordio casalingo post-rivoluzione, la Givova sfida Reggio Emilia.

Quanti cambiamenti in venti giorni, ora parli il campo

In 3 settimane la Givova Scafati ha cambiato quasi del tutto il proprio aspetto. Rispetto all’ultima apparizione casalinga con la Pallacanestro Varese, costata la panchina all’ex coach giallobleu Alessandro Rossi sono diverse le modifiche apportate al roster dallo staff dirigenziale. In panchina è arrivato Attilio Caja, sono stati risolti i contratti in essere con Iris Ikangi ed Aristide Landi (ora rispettivamente a Torino e Rimini, entrambi in A2), Myke Henry è stato messo fuori rosa in attesa di transarne il contratto che lo lega al club campano sino al 30 giugno 2023. Per rendere possibile il 6+6 sono stati depositati in Lega i contratti dei giovani Caiazza (classe 2003) e Tchintcharauli (2002), è arrivato prima il lettone Artjoms Butjankovs a rimpolpare il parco lunghi e poi, ultima in ordine cronologico, la firma di Matteo Imbrò, il quale esordirà in canotta Givova proprio questa domenica. L’ex Verona si ritroverà subito davanti quel Max Menetti che lo ha allenato nei suoi anni di “prime” in quel di Treviso, dove Matteo era capitano ed insieme hanno conquistato anche la promozione in Serie A nel 2018/19. Un cambiamento strutturale importante per il club caro a patron Nello Longobardi, ora però privo di un’ala piccola “naturale”, con Doron Lamb e capitan Riccardo Rossato adattati nello spot suddetto. Tanti sacrifici economici, investimenti mirati dopo le indicazioni del nuovo head coach, ora però c’è bisogno di muovere la classifica che inizia ad essere più che preoccupante. La partita con Reggio Emilia di domani rischia di essere già uno snodo cruciale per la stagione della Scafati a spicchi, 2 punti da portare a casa a tutti i costi.

Il momento e le condizioni delle due squadre

Come già ampiamente detto pocanzi, la Givova è nel momento più difficile della sua stagione. La sconfitta di Sassari è stata netta ed allarmante, il cambio di marcia tanto atteso non è arrivato all’esordio di Attilio Caja, il linguaggio del corpo degli scafatesi in terra sarda non ha fatto altro che aumentare i dubbi e l’ovvio allarmismo tra i tifosi gialloblù. Una settimana in più di lavoro (tutti in gruppo ed a pieno regime) per comprendere meglio i meccanismi richiesti dal coach proprio ex Reggio Emilia tra le altre basterà per portare a casa una vittoria che manca dal 23/10 con la Tezenis Verona? Chissà, il club e la piazza si augurano di sì, naturalmente. Situazione diversa in casa UNAHOTELS, il roster di coach Menetti viene dalla bella vittoria in Champions League ai danni del Pinar Karsiyaka, ma in LBA sta faticando tremendamente a trovare continuità (record di 2 vinte e 5 perse). Anche gli emiliani stanno cambiando pelle grazie al mercato nelle ultime settimane, dopo l’avvicendamento nello spot di ala tra DJ Funderburk e Beka Burjanadze (ormai oltre 10 giorni orsono) è arrivata la risoluzione del contratto anche con Kassius Robertson, mai in doppia cifra in 7 gare di LBA ed ancora non sostituito dal club biancorosso. Per Max Menetti, coach della Pallacanestro Reggiana anche nell’ultimo incontro tra le due società nel lontano 2012 (77-61 Scafati al PalaMangano, in A2), il rinforzo straniero nel reparto esterni potrebbe essere Justin Robinson, protagonista a Pesaro nella stagione 2020-21 ed ora in forza al Gravelines Dunkerque in Francia. Sarà del match il rientrante Michele Vitali, risultato positivo al Covid sabato scorso prima del match (perso da Reggio) con Verona, mentre è in dubbio la presenza di Mikael Hopkins, il pivot USA naturalizzato ungherese non è partito con la squadra a causa di un virus influenzale che lo ha colpito nelle ultime ore, ma potrà raggiungere i compagni ed essere della partita nella giornata di domani se le sue condizioni miglioreranno.

Dove vederla e come seguirla

La diretta sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports (www.elevensports.com/it).

Diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it).