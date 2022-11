Pagani. Parte il restyling delle strade cittadine

Il progetto di manutenzione straordinaria

Dopo anni di blocco del rifacimento del manto strada cittadino, che in determinati punti della città ha raggiunto un grado di dissesto piuttosto grave, finalmente partono i lavori di riqualificazione. Il progetto di manutenzione straordinaria, fortemente voluto dal sindaco De Prisco, riguarda su larga scala tutte le strade cittadine che più necessitano di lavori di manutenzione straordinaria, dalla periferia al centro.

In quali strade si terranno i lavori

Nel mese di dicembre ad essere interessate saranno quattro strade: via Salerno, via Cesarano, via Nocelle, via Mangino. A seguire i lavori l’assessore delegato ai lavori pubblici Augusto Pepe.

Il programma dei lavori

La partenza dei lavori nel centro cittadino sarà su via Salerno, dove è istituito il senso unico in direzione sud/nord dall’incrocio con via Carmine all’incrocio con via Nazionale da lunedì 28 Novembre a giovedì 1 Dicembre per l’intera giornata.

Dal 29 Novembre al 1 Dicembre la riqualificazione del manto stradale toccherà via Nocelle, dove è istituito nei giorni elencati il divieto di transito dall’incrocio con via Carlo Tramontano all’incrocio con via Perone, via Marrazzo e divieto di sosta su ambo i lati.

Dal 30 Novembre al 2 Dicembre istituito divieto di transito anche su via Mangino, dall’incrocio con via Roma all’incrocio con via De Vivo/via Marconi e divieto di sosta su ambo i lati.

I lavori proseguiranno, poi, su via Cesarano, dove al 5 dicembre al 7 dicembre è istituito il senso unico in direzione nord/sud dall’incrocio con via De Gasperi all’incrocio con piazza Sant’Alfonso e divieto di sosta su ambo i lati.