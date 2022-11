San Marzano Calcio. Poker blaugrana al Buccino Volcei

La cronaca

Fabiano rinuncia ad Armeno, Frulio, Riccio, Nuvoli e Simonetti. Chiavi della mediana a capitan Lettieri, in difesa Fernando presidia la fascia mancina. Il primo sussulto arriva solo al 19’: Lettieri innesca in contropiede Castagna, che ignora Marotta libero a destra e conclude sul fondo. Il numero 11 si fa perdonare al 22’, scappando sul fronte sinistro e servendo proprio a Marotta l’assist per il vantaggio blaugrana. Il San Marzano mantiene il controllo del gioco. Dopo la conclusione di Montoro sul fondo, Prisco alla mezz’ora chiama Volzone alla piega plastica su cross di Marotta. Ci prova di testa anche Castagna un minuto dopo, ma il pallone finisce alto.

Al 34’ su angolo di Marotta il pallone carambola sul braccio di Mammoliti, dunque l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri Prisco spiazza Volzone e fa 2-0. Rifiatano i padroni di casa, concedendo un po’ di spazio ai rossoneri di Ferullo. Al 40’ Senatore su punizione dai 25 metri manda la sfera di poco sul fondo.

Nella ripresa il tempo peggiora, ma i blaugrana trovano subito il tempo di chiudere i conti. Al 9’, su cross di Marotta, Montoro si inserisce bene in area, disorienta il suo marcatore con una finta e di sinistro manda la sfera nel “sette” alla destra di Volzone.

I ritmi rallentano e c’è ben poco da annotare fino alle ultime battute. Al 41’ c’è il quarto gol del San Marzano: Dentice si sovrappone a destra e pennella un cross per il colpo di testa vincente di Elefante. Nel finale, doppia chance ravvicinata per Prisco che si fa ipnotizzare da Volzone nelle due occasioni del match.

Il tabellone

SAN MARZANO (4-3-3): Palladino; Chiariello, Velotti (14’ st Dentice), Di Girolamo, Fernando; Tarascio (29’ st Tranchino), Lettieri, Montoro (26’ st Aiello); Marotta (17’ st Camara), Prisco, Castagna (31’ st Elefante). A disposizione: Ragone, Pepe, Iannone, Esposito. Allenatore: Fabiano.

BUCCINO VOLCEI (3-5-2): Volzone; Mammoliti, Dellacasa, Friedenlieb; Gibba, Lammardo (37’ st Marciano), Sansone (1’ st Guti), Carucci (5’ st Ambrosino), Donnantuoni; Marrocco, Senatore. A disposizione: Santangelo, Murano, Sessa, Pamuk, De Martino, Martinelli. Allenatore: Ferullo.

ARBITRO: Magnifico (Caserta). Assistenti: Angelillo (Nola) e Fusco (Frattamaggiore).

RETI: 22’ pt Marotta, 35’ pt Prisco rig., 9’ st Montoro, 41’ st Elefante.

NOTE: Spettatori: 100 circa. Ammoniti: Donnantuoni (B), Gibba (B), Friedenlieb (B), Lammardo (B), Senatore (B), Ambrosino (B). Calci d’angolo: 8-1. Recupero: 1’ pt; 3’ st.