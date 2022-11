Sarno. Convegno contro la violenza sulle donne al Teatro “Luigi De Lise” di Sarno. L’evento ha avuto luogo alla presenza di diversi istituti scolastici della cittadina.

Momento di riflessione ed il messaggio sui valori

Un momento di riflessione, quello promosso dall’Amministrazione comunale della città ai piedi del Monte Saro, che ha deciso di partire con la sensibilizzazione già tra i giovanissimi, i quali, com’è stato affermato più volte, “non rappresentano solo il futuro, ma una vera e propria possibilità per il presente”. Il messaggio, dunque, è stato incentrato su valori quali educazione e rispetto, com’è stato ribadito più volte anche dai Dirigenti Scolastici che hanno impreziosito l’evento con la loro presenza.

Una testimonianza di fondamentale importanza, questa, poiché ad emergere è stato proprio il punto di vista anche degli educatori, i quali hanno il compito di formare le generazioni future.

Cosa fare se si assiste ad episodi di violenza?

Come comportarsi, dunque, quando ci si trova di fronte ad una realtà simile? L’invito, ovviamente, è quello a denunciare, a chiedere assistenza, e, soprattutto, a non lasciare sole le donne che vivono una condizione tanto pericolosa quanto mortificante. Tuttavia, non sempre è facile rendersi conto di ciò che succede poco lontano noi, e ciò succede per la scarsa attenzione che viene posta anche nelle comunicazioni interpersonali, fondamentali per poter cogliere anche il minimo campanello d’allarme.

Un linguaggio per il cambiamento

C’è dunque bisogno di attuare un cambiamento, e puntare a migliorare, anche e soprattutto in queste situazioni e, “per poterlo fare – ha detto la vicepresidente della Commissione alle Pari opportunità, la dottoressa Anna Robustelli – la rete di aiuti prevista deve allargarsi per far sì che più nessuno rimanga indietro e che si possa comunicare finalmente senza alcun linguaggio di genere”.

Carmela Landino