Sarno. Vento forte, crolla impalcatura

Sarno. Allerta meteo, impalcatura crolla a Sarno. Non si registrano feriti, ma solo tanto spavento.

I danni dovuti al vento

Vento forte e pioggia, sfiorata la tragedia a Sarno, dove un’impalcatura sita lungo un’abitazione privata è stata divelta dal forte vento che, fin dalle prime ore del mattino sta attanagliando la città. Nonostante la paura, non ci sono feriti ma solo danni alle auto parcheggiate nei pressi della struttura, regolarmente fissata. Chiuso il tratto stradale interessato, tra Corso Amendola e via Matteotti.

Le raccomandazioni del sindaco e gli interventi

Proseguono intanto i controlli, ed il primo cittadino, Giuseppe Canfora, ha raccomandato di non uscire di casa, rassicurando, intanto, che è regolarmente attivo il Centro Operativo Comunale che sta lavorando, insieme ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Municipale, ed ai volontari della Protezione Civile, per tenere sotto costante monitoraggio situazioni che potrebbero mostrarsi pericolose per l’incolumità della cittadinanza.

Carmela Landino