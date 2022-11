Scafati. Ospedale Scarlato a rischio i servizi ambulatoriali (video)

L’ospedale “Scarlato” rischia di perdere anche i servizi ambulatoriali. Al primo cittadino Cristoforo Salvati l’appello ad attivarsi affinché il nosocomio scafatese, dopo il ridimensionamento degli ultimi e l’attuale conversione in Polo Covid, non perda anche i servizi ambulatoriali. Ospitati presso i locali del vecchio ospedale, adiacente l’attuale struttura, l’ASL ha disposto una ristrutturazione degli stessi, chiedendo al Comune di Scafati la disponibilità eventuale di locali per garantire la continuità dei servizi. Il rischio però, qualora non ci fosse una valida alternativa, è che gli ambulatori vengano trasferiti ad Angri.

La denuncia di Formisano

“Non possiamo rischiare che anche L’ASL vada via da Scafati, dice la consigliera comunale Teresa Formisano. Che la medicina territoriale, quella che si occupa della prevenzione, delle visite specialistiche ambulatoriali, delle vaccinazioni, quella che si occupa dei piani terapeutici, della medicina legale, venga trasferita ad Angri”.











Salvati chiede incontro con ASL

Il primo cittadino però rassicura: “Ho già chiesto un incontro urgente al direttore generale per utilizzare, parte dell’ospedale per il distretto, nella fase dei lavori di ristrutturazione necessari e improcrastinabili, ho anche dato la disponibilità per i locali in manifattura, dove non bisogna spendere niente” conclude il sindaco Salvati.

Il servizio è di Aldo Severino