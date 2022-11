Castellammare di Stabia conta i danni provocati dal maltempo (video)

Castellammare di Stabia si fa la conta del maltempo dei giorni scorsi. Sul lungomare e sul litorale di via De Gasperi, la passerella e la ringhiera che costeggiano la spiaggia sono completamente crollate e andate in frantumi. Con ogni probabilità sono state poi risucchiate dal mare. Infatti, della ringhiera non vi è più presenza. Inoltre, una parte della piazzetta è completamente sprofondata, creando delle grandi voragini. La scena che ci si ritrova davanti è davvero triste e surreale.

I danni provocati dal mare in tempesta

Il mare, spinto dalla ferocia della tempesta, ha creato danni anche al palazzo dei Tedeschi, raggiungendo quasi le abitazioni. Nonostante il cielo su Castellamare di Stabia sia sereno, il pericolo è ancora attuale sia per la presenza di numerosi detriti e resti lasciati dal maltempo e dal mare sia perché la zona non è stata messa in sicurezza. A pochi metri, infatti, ci sono abitazioni private occupate da decine di famiglie. C’è da dire che gli interventi dei soccorsi e dei Vigili del Fuoco sono stati numerosi durante il temporale di martedì ma l’accaduto deve far riflettere le autorità locali sia per il presente sia per prevenire situazioni di pericolo in futuro.