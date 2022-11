Pagani. Dopo le difficoltà arriva la mensa scolastica

La mensa scolastica tornerà finalmente il 6 dicembre sulle tavole (e banchi) degli alunni paganesi. Ad annunciarlo è l’assessore all’Istruzione Mariastella Longobucco, che dopo una tartagliata strada può dichiarare l’affidamento del servizio ad una ditta specifica.

L’ok tardivo dalla commissione

La fumata bianca è arrivata nel pomeriggio di venerdì, quando la commissione ha avuto modo di fare la scelta definitiva e di avere un primo approccio con il privato. Il servizio è partito con enorme ritardo e anche con qualche settimana in più di quanto ufficialmente dichiarato in precedenza, con uno slittamento all’ulteriore data del 22 novembre dovute proprio alla scelta della commissione.

La conclusione di un lavoro lungo e certosino che ha prodotto un accordo triennale su alcuni differenziazioni di servizio sia nelle richieste di menù che di gestione dello scodellamento, preferito al monouso. Il ritardo ha non poco però irritato il dibattito in città e le opposizioni più volte hanno denunciato la mancanza della refezione, fondamentale diritto soprattutto per i più piccoli.

Le parole dell’assessore Longobucco

La nuova natura del servizio, con i progetti da rifare, ha non poco bloccato degli uffici tecnici in completa mancanza di organico e oberata su diversi livelli di lavoro. Le elezioni nazionali in questo senso hanno fatto tanto, ma finalmente, anche se a dicembre, si potrà garantire un piatto caldo alle nuove generazioni paganesi. “Finalmente siamo in dirittura d’arrivo e pronti per offrire un servizio importantissimo per i nostri bambini. Personalmente mi scuso per il ritardo evidente e innegabile, ma abbiamo dovuto lavorare con pochissimi mezzi partendo da zero e con tante emergenze in contemporanea” sono le dichiarazioni sincere dell’assessore Longobucco, che fa trasparire dispiacere.

Allo stesso tempo però garantisce ora un futuro di tranquillità e qualità della refezione scolastica :” Dal 6 dicembre partiremo ufficialmente con la ditta assegnata durante l’ultimo incontro di commissione, si procederà per scodellamento, che sarà servito o all’interno delle classi o eventualmente all’interno dell’aula mensa”. Questo rimane forse l’ultimo interrogativo di questa lunga vicenda, ma è previsto per Giovedì 1 dicembre un tavolo tecnico tra privato, ente e dirigenze scolastiche per definire le modalità di servizio. “La ditta utilizzerà questi giorni per conoscere luoghi e capire eventuali pratiche da adottare rispetto ogni singolo istituto. Siamo molto positivi, attraverso un rapporto triennale possiamo garantire un servizio eccellente e duraturo”