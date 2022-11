Pagani. L’ulivo simbolo del nuovo reparto di ematologia (video)

Pagani, il presidio ospedaliero “Andrea Tortora” ha ora un reparto completamente dedicato all’ematologia, festa per l’inaugurazione culminata con la piantumazione di un ulivo nano. Il direttore del DEA Nocera – Pagani – Scafati dottor Maurizio D’Ambrosio ha visitato il nuovo Day Hospital di ematologia, che dopo venti anni si divide ufficialmente dal reparto analogo di oncologia.

Il nuovo reparto

Un’iniziativa, quella della razionalizzazione dei luoghi della struttura, estremamente sponsorizzata dal direttore del Day Hospital, il dottore Catello Califano e dalla coordinatrice del reparto di ematologia, la dottoressa Carmela Trezza. L’area dedicata a ematologia gode ora di nuove sale per le terapie brevi e lunghe, con spazi di attesa colorati e creati su misura per rendere confortevole la visita al presidio ospedaliero.













Il dono simbolo

In occasione dell’inaugurazione, la famiglia Russo ha voluto donare un ulivo nano come segno di riconoscenza a tutti gli operatori sanitari del presidio ospedaliero, che avevano ai tempi preso in cura un membro della famiglia. Un’iniziativa lodevole per un reparto che ora gode della presenza di un simbolo di pace e longevità.

Il servizio è di Alfonso Romano