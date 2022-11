L'azienda Sarno Servizi Integrati chiuderà in positivo il suo primo anno di lavoro nonostante i tanti investimenti per la società ex novo

Cos’è SSI

Sarno Servizi Integrati difende l’operato del suo primo anno solare di attività, chiuso in positivo nonostante i tanti investimenti. Francesco Leo, direttore generale della società partecipata del comune sarnese, è soddisfatto per il lavoro portato avanti dall’insediamento del primo personale ad inizio Febbraio.

La SSI ha iniziato curando il servizio di sosta pubblica, ma ben presto sotto iniziativa dell’amministrazione Canfora ha presto allargato il suo raggio di azione. Ora la società si occupa anche del servizio di lampade votive cimiteriale e di cura degli immobili comunali e delle aree sportive e verdi.

Le parole del direttore Leo

“E’ stato per noi un anno molto positivo, produttivo e di crescita, dove ci siamo insediati e già allargati tanto” dichiara soddisfatto il direttore generale di SSI Francesco Leo, che ricorda “Siamo una società completamente ex novo, che è dovuta partire dal nulla, con i locali del mercato ortofrutticolo completamente da riempire. Ora siamo invece una realtà riconosciuta e apprezzata dalla cittadinanza”.

La replica all’opposizione

Poco piacevoli in questo senso le parole di parte delle opposizioni consiliari degli ultimi giorni, tra chi ha denunciato uno sperpero di denaro pubblico dovuto all’acquisto di materiale digitale di diverso tipo tra pc e cellulari per un valore totale che non supera i diecimila euro di spesa.

Su questo Leo intende replicare, per porre all’attenzione come “I lavoratori hanno bisogno di strumenti necessari per lavorare, e ripeto noi siamo partiti con il solo capitale sociale a disposizione. Gli smartphone acquistati sono importanti per gli ausiliari della sosta in primis, visto che necessitano di specifiche app per visualizzare contenuti delle targhe parcheggiate, ma anche per tutti i dipendenti, mentre i pc al giorno d’oggi sono una spesa d’obbligo per qualsiasi società che vuole allestire un servizio che abbia un minimo di supporto digitale. Non abbiamo sperperato nulla, anzi, abbiamo fatto coscienzioso utilizzo del denaro a disposizione, poche migliaia di euro tra l’altro”.

Il direttore Leo è tanto forte nelle sue dichiarazioni perché oltre l’erogazione di servizi apprezzati mediamente dalla città, può essere orgoglioso di un bilancio prossimo ad essere pubblicato in positivo. “Nonostante le spese che abbiamo dovuto sostenere, elevate perché società appena nata, chiuderemo l’anno in positivo per qualche decina di migliaia di euro. A dimostrazione di una gestione oculata ed efficiente” conclude Leo.