Sarno. Nuova vita ai capi tra arte e moda

Sarno. Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Prende parte alla manifestazione anche l’Istituto Formazione Moda e Design di Egy Cutolo, sito nella città dei Sarrastri.

Il progetto europeo

Il progetto ha coinvolto tutti gli iscritti ai differenti corsi, i quali sono stati impiegati, per questo specifico evento, in base alle competenze acquisite nel percorso di studi.

La fase che ha accomunato tutti, però, è stata quella della ricerca delle notizie sui materiali da utilizzare, e su questo la città che sorge ai piedi del Monte Saro può vantare una storia davvero sensazionale, vista la presenza delle Filande, che l’ha connotata fino all’inizio del secolo scorso.

Dopo la ricerca documentale, si è passati a quella dei tessuti, juta e canapa, che sono stati poi lavorati e riutilizzati.

La realizzazione dei capi ed il messaggio artistico

Tre sono stati i capi realizzati, sui quali l’artista Anna Pellegrino ha realizzato delle illustrazioni di caratteristiche peculiari che riportassero alla memoria i tratti più significativi della storia.

Durante l’evento, che ha goduto anche della presenza dell’Assessore alla cultura dell’Ente di Palazzo San Francesco, Eutilia Viscardi, e della dottoressa Elisa Prete, in rappresentanza di Confindustria Salerno, è stata dunque messa in evidenza l’importanza e la cultura del riuso dei materiali sostenibili, che sono ottimi non solamente per l’ambiente, ma anche e soprattutto per la valorizzazione delle tradizioni e del territorio.

Carmela Landino