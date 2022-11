La cronaca

I grigiorossi non riescono a riscattarsi dalla sconfitta di Vis Artena, seconda sconfitta consecutiva per 1-2 contro l’Arzachena all’insegna di contropiedi e fuorigioco.

L’Angri prova schiacciando a ritmi serratissimi la squadra sarda, che ha molte difficoltà in impostazione. Al secondo minuto Celiento è già davanti Fusco, ma l’arbitro assistito dal guardalinee fischia un fuorigioco molto dubbio, alla fine della partita saranno venti.

Al settimo i grigiorossi hanno la prima occasione monstre con Barone, che servito da Vitiello non riesce però a centrare la porta da ottima posizione. L’Arzachena prova a reggere, sfruttando i contropiedi. E’ il caso del gol che sblocca la gara, quando Pinna al tredicesimo fugge dalla marcatura di Manzo e Alfano e dopo una corsa di 30 metri riesce a dribblare anche Bellarosa per siglare il momentaneo 0-1. L’Angri con frenesia si riversa nella metà campo avversario, creando occasioni da gol con Vitiello al minuto 27, con il tiro libero da fuori area bloccato da Fusco, e con le folate di Celiento e Cassata, che non riescono nell’ultimo quarto d’ora a servire però un assist vincente nonostante il pressing testimoniato da diversi calci piazzati.

Il secondo tempo inizia con uno spartito simile, ma la squadra di casa non sembra avere più la capacità di schiacciare indietro l’avversario, più bravo ad uscire sulle ali. Barone cicca un’altra importante occasione al cinquantesimo su crossa di Celiento, prima che la barca grigiorossa sprofondi ulteriormente. Al minuto 57 in corsa Pinna scambia con Massimiliano Manca che assiste il numero 7 davanti Bellarosa, e l’esterno è clinico nel segnare la seconda marcatura per i sardi. L’Angri sembra subire il colpo, ma l’astuzia fa tornare in partita in cavallino al minuto 71, con Barone a chiamarsi palla da fallo laterale, anticipando i movimenti della difesa e facendo partire un buon tiro dall’area piccola dell’area di rigore che trafigge Fusco.

Gli ultimi venti minuti della partita diventa molto maschia, ma l’Angri è brava molte volte ad arrivare sulla linea di fondo senza trovare però il guizzo giusto. Plateali le proteste al minuto 85 su un contatto subito da Visconti in area, ma secondo l’arbitro non c’è nulla.

Il match termina così con la sconfitta, 1-2 per la rabbia di mister Luigi Sanchez, che avrebbe voluto qualcosa in più in termini di risultati da queste due ultime settimane: “Loro sono più avanti di noi sotto l’aspetto tattico, hanno una difesa organizzata e hanno giocato sulle nostre ingenuità, ma avevamo le armi per vincere. Oggi i ragazzi hanno dato tutto e non sento di condannarli, quando sono arrivato qui volevo stare a Dicembre il più alto possibile. Sono deluso da me stesso, volevo giocarmi gli ultimi match dell’anno in un’altra posizione di classifica, ma ripartiremo per fare grande Angri”.

Il tabellone

US Angri (4-3-3)

Bellarosa; Liguoro; Manzo; Alfano; Riccio; Vitiello (14’st Fabiano); De Rosa (6’st Fiore); Leone (19’st Visconti); Cassata (30’st Manfrellotti) ; Barone; Celiento (14’st Varsi). Panchina: Esposito, Pagano, Palladino, Giordano. Allenatore: Luigi Sanchez

Arzachena (4-3-3)

Fusco; Piga; Bonu; Dicorato; Poli (13’st Ferraro); Bonacquisti; Manca L.; Marinari; Pinna (13’st Doratiotto); Manca M. (40’st Bah), Bolo. Panchina: Colantuono, Pischedda, Loi, , Rutigliano, Bellotti, Melis. Allenatore: Marco Nappi.

Arbitro: Sig. Andrea Mazzer di Conegliano. Assistenti: Sig. Leandro Claps di Potenza e Sig. Davide Fenzi di Treviso

Reti: 13’pt Bolo, 12’st Pinna, 26’st Barone

Note:Ammoniti: Cassata (AN), Fusco (AR), Barone (AN), Leone (AN), Poli (AR), Marinari (AR), Varsi (AN), Dicorato (AR), Bonu (AR). Calci d’angolo: 7-0. Recupero: 2’pt, 6’st