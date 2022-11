Angri. L’ex plesso ASL di Via Arnedi non ha ancora futuro

L’ex distretto sanitario dell’ASL di Via Arnedi è solo un rudere. Si sa ben poco della permuta tra l’azienda sanitaria di Salerno e l’ente comune che ne doveva entrare in possesso dopo l’accordo di “scambio” con l’altro plesso realizzato, sempre a bordo strada, in Via Dei Goti dove attualmente opera il distretto sanitario 61.

Un progetto oneroso

Il Plesso di Via Arnedi sarebbe parte del progetto di riqualificazione urbana della zona ma attualmente pare che l’atto di permuta con l’ASL, da registrare all’Agenzia delle Entrate, non sia stato ancora portato a conclusione per “mancanza di risorse finanziarie”. L’atto, abbastanza oneroso, dovrebbe costare alle casse dell’ente circa 180mila euro calcolato in percentuale sulla valutazione degli oltre due milioni dello stabile una volta sede della “cassa mutua”.













Eredità per la prossima amministrazione comunale. Le mancate promesse di D’Aniello

La struttura per il momento resta abbondata e quasi certamente lasciata in dote all’amministrazione che verrà, disattendendo anche le promesse e le aspettative dell’assessore al patrimonio Maria Immacolata D’Aniello che qualche anno, in un raro momento di ottimismo amministrativo, fa fece un salto in avanti prospettando una celere soluzione: era il maggio del 2016 (vedi il video servizio dell’epoca), ma anche questa volta bloccata dalle esigui casse comunali, oculatamente controllate dal sindaco Cosimo Ferraioli che detiene a interim anche la delega al bilancio.

Luciano Verdoliva