CATI, leader nella distribuzione di ricambi auto

CATI, azienda leader in Italia nella distribuzione di ricambi auto e nei servizi a supporto di produttori e ricambisti.

Fondata nel 1946 in provincia di Torino, rappresenta una realtà imprenditoriale innovativa ed in continua evoluzione. Punto di riferimento nel settore automotive per la gamma completa di prodotti di prestigiosi marchi (italiani ed internazionali) destinati al settore meccanico, elettrico e rettifica motore e, da pochi mesi, carrozzeria. Si contraddistingue per organizzazione e logistica d’avanguardia, ma anche per le partnership con i network di settore e gli efficaci servizi tecnici e di marketing.

CATI utilizza sistemi che consentono lo scambio in formato elettronico ed in tempo reale di ordini, documenti di trasporto, fatture, listini, aggiornamenti tecnici e giacenze di magazzino dei fornitori. Procedure informatiche disegnate sulle specifiche esigenze dei clienti grazie ad un team dedicato allo sviluppo e supporto software per cogliere in tempo reale le opportunità di miglioramento e di crescita offerte dalla tecnologia.

Al contempo però, viene fornito sostegno all’intera catena distributiva attraverso l’attività dell’ampia rete dei funzionari di vendita, l’utilizzo di moderni strumenti di marketing quali mailing, meeting informativi, promozioni mirate ed una continua azione di aggiornamento, svolta anche sul sito aziendale. Il fitto network, che copre tutto il territorio nazionale, garantisce una logistica da fiore all’occhiello in termini di reperibilità e consegna del materiale, per soddisfare le esigenze sempre più pressanti del mercato.

Tanti i servizi offerti ai ricambisti, a partire dalla Carta Cati Club, dove si possono consultare gli oltre 40 servizi dedicati ai clienti, raggruppati in 4 aree tematiche: gestione, integrazione, azienda ed officina.

La rete Areaauto è dedicata alle officine di riparazione auto ed ai rivenditori di autoricambi e propone una serie di prestazioni professionali di supporto per dare qualità, visibilità ed efficienza. Tra i vantaggi offerti servizi tecnici e di marketing, informazione online dalle case auto, formazione tecnica, assistenza legale e su strada.

SUPERMAX™ è il programma gestionale dedicato a negozi, magazzini di autoricambi ed autoaccessori professionali. Grazie alla sua semplicità di utilizzo ed alla disponibilità di un’ampia struttura di moduli, è uno strumento particolarmente indicato per soddisfare le esigenze sia di piccoli rivenditori che di operatori più strutturati.

Oggi più che mai, Cati spa si attesta quale partner a 360 gradi per gli operatori del settore, capace di offrire un supporto costante a tutta la filiera, anche grazie all’efficiente customer service telefonico.