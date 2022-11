Nocera Inferiore. “Palazzo Concordia” pericolante, 22 famiglie evacuate

Disposta la non agibilità ed il transennamento del manufatto sito alla via Guido Cucci, civico 27

Il sopralluogo

In data ordinanza 28 novembre 2022, il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il personale tecnico comunale e il personale del Comando della Polizia Locale, hanno effettuato un sopralluogo presso il fabbricato denominato “Palazzo Concordia”, sito alla via Guido Cucci, civico 27, Nocera Inferiore, a seguito di segnalazione di un inizio di cedimento strutturale del fabbricato.

Grave dissesto statico

All’esito del predetto, con relazione di intervento prot n. 13751 del 28.11.2022, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha riscontrato “in una verticale un grave dissesto statico in evoluzione con impossibilità di regolare chiusura delle porte”, ritenendo necessario “a tutela della pubblica e privata incolumità, disporre ad horas: lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza sotto la direzione di tecnico abilitato e qualificato e nelle more di detti lavori è necessario disporre anche, a scopo cautelativo, la non agibilità ed il transennamento del manufatto e anche delle aree interessate a possibile eventuale crollo del manufatto condominiale e/o a caduta di materiale”

Ordinanza sgombero del fabbricato

Al termine delle operazioni, al fine di prevenire situazioni di pericolo per persone e cose, le autorità competenti hanno ritenuto opportuno di effettuare a scopo cautelativo lo sgombero del fabbricato ritenuto che lo stato di fatto descritto costituisce pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica e che, pertanto, si rende necessario ed improcrastinabile l’adozione di provvedimenti volti ad assicurarne immediata e tempestiva tutela.